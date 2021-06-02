Украина – Северная Ирландия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на товарищеский матч Украина – Северная Ирландия.

«Украина в предстоящих спаррингах сыграет с командами, похожими в чем-то по стилю на Австрию. Северная Ирландия по качеству игры не похожа на Австрию. Она похожа на австрийцев тем, что может сыграть в три защитника или в пять защитников. Но давайте говорить, как есть. Потому что читатели скажут: «вы говорите одно, а на самом деле – другое». В сборной Северной Ирландии представлены футболисты лишь из Британии. Они играют в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Там есть представители и низших лиг Англии. У них нету лидеров и игроков нашего уровня, там нет топ-исполнителей калибра, как наш Ярмоленко.

Вы говорите, что тем не менее в трех матчах кряду Украина не забивает Северной Ирландии и на Евро проиграла им со счетом 0:2? Да, это было. Раньше было такое. Тогда сборная Северной Ирландии была значительно сильнее. Сейчас многое изменилось. Там кондиции, характер, максимальная самоотдача, игровая дисциплина, борьба на каждом участке поля, умение вести качественно борьбу за верховые мячи. Да, это их главные компоненты игры, в которых они мало кому уступят. За счет этого они играют.

Североирландцы мало пропускают, но и мало забивают. У них нет в наличии звезд первой величины. Они все очень большие трудяги, способные иногда преподносить сюрпризы. В данном матчи Северная Ирландия будет действовать раскованно, так как на нее не довлеет результат. Вероятнее всего, они сыграют в пять защитников и с двумя опорниками. Будут максимально насыщать центральную зону. Они очень мало забивают, так как в быстрых атаках участвует мало игроков. Также уровень исполнительского мастерства желает быть лучше.

У Украины игроки более высокого качества. Да, Северной Ирландии легче, когда игра читаемая и видны дальнейшие ходы. Но им очень сложно, когда соперник действует быстро и принимает нестандартные решения. Класс игроков нашей сборной значительно выше, поэтому я не чуть не сомневаюсь в победе нашей сборной. Очень важно демонстрировать солидную командную игру накануне старта Евро.

Учитывая конкуренцию в сборной и амбиции футболистов, желающих завоевывать место в стартовом составе сборной, мы реально увидим высокую динамику команды, активный прессинг и качественный отбор мяча. Также будет быстрый переход в атакующую фазу. Увидим мы и качественные стандарты. Я предвижу, что все три нападающих Яремчук, Беседин и Довбик наберут в этом матче результативные баллы по системе гол+пас. В нашей сборной есть кому снабжать форвардов, а они будут постоянно угрожать воротам соперника.

Будет достаточно интересный матч. Желаю хорошей качественной игры!», – сказал Грозный.

Матч Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня. Начало встречи – в 21:45.