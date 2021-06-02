ФОТО. Концерт сборной Украины: поздравили Караваева и песни новичков

В среду вечером после тренировки игроков сборной Украины, которые готовятся к контрольному матчу против Северной Ирландии, ждал веселый концерт.
Сперва поздравления с днем рождения получил Александр Караваев. Ему подарили два торта и специальную песню, где обыграли его прозвище - Кара.
После этого посвящение в сборной проходили новички. По традиции, которую ввел Андрей Шевченко, они должны спеть песню.
В итоге выступать пришлось Александру Зубкову, Денису Попову, Богдану Ледневу, Георгию Судакову, Анатолию Трубину, Илье Забарному, Артему Бондаренко и Артему Довбику.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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