ФОТО. Концерт сборной Украины: поздравили Караваева и песни новичков

В команде царит веселая атмосфера

  • 02.06.2021 23:11
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ФОТО. Концерт сборной Украины: поздравили Караваева и песни новичков
© uaf.ua

В среду вечером после тренировки игроков сборной Украины, которые готовятся к контрольному матчу против Северной Ирландии, ждал веселый концерт.

Сперва поздравления с днем рождения получил Александр Караваев. Ему подарили два торта и специальную песню, где обыграли его прозвище - Кара.

После этого посвящение в сборной проходили новички. По традиции, которую ввел Андрей Шевченко, они должны спеть песню.

В итоге выступать пришлось Александру Зубкову, Денису Попову, Богдану Ледневу, Георгию Судакову, Анатолию Трубину, Илье Забарному, Артему Бондаренко и Артему Довбику.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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