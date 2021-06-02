Игроки из Африки и Латинской Америки. Александрия просматривает футболистов

По информации СМИ, новый тренер «Александрии» Юрий Гура проводит мини-сбор, на котором просматривает потенциальных новичков.
В лагерь команды приехали 20 футболистов, в том числе легионеры из Африки и Латинской Америки.
Команде нужно обновить состав после того, как по итогам сезона «Александрию» покинули 10 основных игроков.
Сообщается, что оба тренировочных сбора команда проведет в Украине.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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