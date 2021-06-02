ФОТО. Почему игрокам запрещено делать ставки? Встреча сборной с Баранкой

Ряд обязательных встреч, которые УЕФА проводит в лагерях команд-участниц Евро-2020 до начала соревнования, продолжила лекция председателя Комитета по этике и честной игры УАФ Франческо Баранки по противодействию договорным матчам.

Казалось бы, все уже давно знают и многое слышали о таких нечестных играх, однако число футболистов, которые попадают на крючок нечистых на руку дельцов, к сожалению, не уменьшается.

Высокий уровень соревнования невероятно повышает внимание букмекеров: по информации господина Баранки, ​​во время Евро-2020 ставки будут приниматься на 4 тысячи различных видов футбольных событий, в том числе и на такие нестандартные вещи, как километраж, который пробежит игрок во время матча. Иными словами, все, что делает футболист на поле, уже сейчас является предметом для размещения ставок.

Безумно растут и суммы, которые крутятся в этом бизнесе: ожидаемый оборот букмекеров во время нынешнего Евро составит минимум 86,25 млрд евро; только официальных букмекерских контор, которые будут размещать ставки на Евро, будет не менее 450, а неофициальных – с десяток тысяч.

Поэтому Франческо Баранка обратил внимание футболистов, организаторы нечестного «беттинга» обычно выходят с предложениями через доверенных лиц. Почти все игроки, которые соглашаются на предложение сыграть, начинают по размещению обычных ставок на победу и даже не задумываются над тем, что это станет крючком, на который их могут подцепить дельцы. Ведь игрокам вообще запрещено делать любые ставки, пока они участвуют в соревновании.

Поэтому основные правила, на которых акцентировал внимание сегодняшний гость сборной Украины: не играть в договорных матчах в принципе, избегать контактов с подозрительными людьми, сразу же прекращать разговор с теми, кто предлагает сыграть на ставках, немедленно сообщив о факте такого предложения тренера или менеджеру команды . К слову, адекватно отреагировать на такое предложение очень важно, поскольку если игрок не скажет, что ему предлагали сделать ставку, он будет дисквалифицирован! Также синьор Франческо призвал сборников не разглашать инсайдерскую информацию из лагеря команды, поскольку это также может будет использовано нечистыми на руку дельцами.

«Учитывая то, что все матчи Евро будут под внимательным мониторингом УЕФА, а все ставки будут проверяться, сыграть в запрещенную игру и остаться при этом незамеченным просто невозможно», – подытожил Франческо Баранка, добавив, что любой всплеск активности на букмекерском рынке, связан, скажем, с получением желтой карточки, уже является основанием для начала дисциплинарного производства по этому поводу.

«Защитить игру и никогда не обманывать болельщиков» – таким был финальный месседж председателя Комитета по этике и честной игры УАФ, который игроки сборной Украины поддержали аплодисментами, а главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко лично поблагодарил лектору за интересную и полезную информацию.

ФОТО. Встреча сборной с Франческо Баранкой