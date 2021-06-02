Бельгия – Греция. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на товарищеский матч Бельгия – Греция.

«Понятно, что Бельгия – это топовая сборная. Бельгийцы идут первыми в рейтинге ФИФА. Сборная Бельгии всегда на Евро или на чемпионат мира едет таким составом, что их футболистов все знают. У них всегда топовые игроки. И там играют всегда футболисты если не из топовых команд, то приближенных к топовым. У них хороший тренер Роберто Мартинес, который работает в сборной Бельгии не один год. У них хороший налаженный механизм. Бельгийцам в этом матче остается только подтвердить статус фаворита.

Думаю, в любом матче Бельгии против таких сильных команд, как Испания, Франция, Бразилия или Аргентина, явного фаворита в этой паре никто не назовет. Бельгия давно зарекомендовала себя и ей остается только подтверждать свой статус. Греция – это добротная команда. Мне кажется, греки сыграют вторым номером и от обороны. Где-то они будут проявлять характер. Индивидуально если взять по игрокам, то понятно бельгийцы сильнее греков. Единственный минус для Бельгии – это форма, в которой находится Азар. С Эденом вообще непонятно что происходит после трансфера в «Реал».

Также Де Брюйне травмировался в финале Лиги чемпионов. Но у Бельгии есть игроки, которые могут также достойно сыграть в атаке. В этом противостоянии явный фаворит – это бельгийцы и они должны одолеть греков, возможно, со счетом 3:1», - сказал Федецкий.

Матч Бельгия – Греция состоится 3-го июня. Начало встречи в 21:45.