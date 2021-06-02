Килиан МБАППЕ: «Месси и Роналду лучше меня. Это все знают»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе считает себя звездой, однако не готов сравнивать с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Звезда ли я? Думаю, что да. Если тебя знают во всем мире, то, наверное, это так. Сравнения с Месси и Роналду? Они лучше меня».

«Все знают, что сейчас Месси и Роналду лучше. Было бы глупо с этим спорить. С ними вообще тяжело сравниться. Они бьют и устанавливают рекорды».

«Сколько у них невероятных лет подряд? 10 или 15», - сказал Мбаппе.