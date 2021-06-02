Гарет САУТГЕЙТ: «Будет провал, если Англия не выйдет в полуфинал Евро»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда должна минимум выйти в полуфинал предстоящего Евро-2020.
«Будет ли провалом вылет до полуфинала? Да, думаю, можно так сказать. Будет провал. Нужно быть реалистами и учиться жить с ожиданиями. Что касается победы на Евро, то мы дважды были в полуфиналах (чемпионата мира и Лиги наций)».
«Теперь время сделать следующий шаг. Понимаем, что у болельщиков в Англии большие ожидания от команды», - сказал Саутгейт.
Англия в группе сыграет против Хорватии, Шотландии и Чехии.
Источник — BBC
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