Гарет САУТГЕЙТ: «Будет провал, если Англия не выйдет в полуфинал Евро»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда должна минимум выйти в полуфинал предстоящего Евро-2020.

«Будет ли провалом вылет до полуфинала? Да, думаю, можно так сказать. Будет провал. Нужно быть реалистами и учиться жить с ожиданиями. Что касается победы на Евро, то мы дважды были в полуфиналах (чемпионата мира и Лиги наций)».

«Теперь время сделать следующий шаг. Понимаем, что у болельщиков в Англии большие ожидания от команды», - сказал Саутгейт.

Англия в группе сыграет против Хорватии, Шотландии и Чехии.