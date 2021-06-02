Гарет САУТГЕЙТ: «Будет провал, если Англия не выйдет в полуфинал Евро»

Наставник ставит высокую планку на чемпионате Европы

  • 02.06.2021 19:51
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Гарет САУТГЕЙТ: «Будет провал, если Англия не выйдет в полуфинал Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда должна минимум выйти в полуфинал предстоящего Евро-2020.

«Будет ли провалом вылет до полуфинала? Да, думаю, можно так сказать. Будет провал. Нужно быть реалистами и учиться жить с ожиданиями. Что касается победы на Евро, то мы дважды были в полуфиналах (чемпионата мира и Лиги наций)».

«Теперь время сделать следующий шаг. Понимаем, что у болельщиков в Англии большие ожидания от команды», - сказал Саутгейт.

Англия в группе сыграет против Хорватии, Шотландии и Чехии.

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Источник — BBC

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