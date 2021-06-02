Французская Лига 1 сократит количество клубов в чемпионате

Лига 1 приняла решение о том, чтобы сократить количество команд в элитном дивизионе чемпионата Франции с 20 до 18. Таким образом, количество туров сократится с 38 до 34.
Нововведение вступит в силу с сезона 2022/2023. В следующем сезоне из Лиги 1 вылетят четыре клуба, а повысятся в классе только два.
Такое решение поддержали больше половины клубов Лиги 1. Официально изменения будут утверждены завтра, 3 июня.
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Источник — L'Equipe
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