Французская Лига 1 сократит количество клубов в чемпионате

Лига 1 приняла решение о том, чтобы сократить количество команд в элитном дивизионе чемпионата Франции с 20 до 18. Таким образом, количество туров сократится с 38 до 34.

Нововведение вступит в силу с сезона 2022/2023. В следующем сезоне из Лиги 1 вылетят четыре клуба, а повысятся в классе только два.

Такое решение поддержали больше половины клубов Лиги 1. Официально изменения будут утверждены завтра, 3 июня.