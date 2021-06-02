Динамо определилось со сборами: работа в Швейцарии и 8 матчей

Киевляне поедут готовиться в Швейцарии

  • 02.06.2021 19:10
  • 1767 просмотров
  • 3 комментария
Динамо определилось со сборами: работа в Швейцарии и 8 матчей
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» официально определилось с графиком предсезонной работы. Игроки, которые не задействованы на Евро, выйдут из отпуска 22 июня. Чуть раньше к работе приступят те, кто вернулся из аренды, а также игроки молодежного состава.

Динамо первый и второй сбор проведет в Швейцарии.

На каждом наставник Мирча Луческу запланировал по 4 матча. Уже есть предварительная договоренность о спаррингах против «Лиона» и «Ниццы».

Игроки сборных после завершения своих выступлений на Евро получат 10-14 дней отдыха.

Первый официальный матч сезона «Динамо» проведет 24 июля в рамках Суперкубка Украины против «Шахтера».

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Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 02.06.2021 20:00
    -2
    @ .....работа в Швейцарии (с)
    Это в смысле отправят работать на завод Rolex осваивать новую линию часов:
    Rolex Gypsy Fur Coat
    Ссылка
    presburg
      presburg, 02.06.2021 19:37
    +3
    хоть би написали де вони зупиняться..так би на треніровки прийшов подивитись...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 02.06.2021 19:25
    +3
    в Швейцарии...по богатому...
    Ссылка
    presburg
      presburg, 02.06.2021 19:37
    +3
    хоть би написали де вони зупиняться..так би на треніровки прийшов подивитись...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 02.06.2021 19:25
    +3
    в Швейцарии...по богатому...
    Ссылка
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