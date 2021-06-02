Динамо определилось со сборами: работа в Швейцарии и 8 матчей

«Динамо» официально определилось с графиком предсезонной работы. Игроки, которые не задействованы на Евро, выйдут из отпуска 22 июня. Чуть раньше к работе приступят те, кто вернулся из аренды, а также игроки молодежного состава.

Динамо первый и второй сбор проведет в Швейцарии.

На каждом наставник Мирча Луческу запланировал по 4 матча. Уже есть предварительная договоренность о спаррингах против «Лиона» и «Ниццы».

Игроки сборных после завершения своих выступлений на Евро получат 10-14 дней отдыха.

Первый официальный матч сезона «Динамо» проведет 24 июля в рамках Суперкубка Украины против «Шахтера».