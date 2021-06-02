Украина – Северная Ирландия. Прогноз на матч Артема Федецкого

Прогноз эксперта на контрольный матч сборной Украины

  • 02.06.2021 19:07
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Украина – Северная Ирландия. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на товарищеский матч Украина – Северная Ирландия.

«Матч Украина – Северная Ирландия? В принципе, что там, что там поменялась команда со времен Евро-2016, когда я играл за Украину против Северной Ирландии. Понятно, что это будет товарищеский матч, но все равно более-менее ближе к оптимальному будет состав. Возможно, на поле будет еще не первая одиннадцатка, но мы уже будем видеть общую картину того, что нас будет ожидать на Евро.

По сопернику с его нынешний составом, честно говоря, ничего не скажу. Понятно, что у них хорошая, добротная команда. Североирландцы будут свои тактические задумки наигрывать. Но нам, самое главное, нужно будет увидеть наш состав. Не нужно накручивать себя по поводу итогового результата этого поединка, так как это также тренировочный матч. Хотя понятно, что это сборная Украины! Но как бы не закончился матч, нам нужно понимать, что это одна из контрольных проверок перед Евро. Так что посмотрим, поддержим нашу команду. Но, мне кажется, что все будет нормально. О том ничейном синдроме, который сборную Украины преследует на протяжении нескольких матчей, нужно забывать. Конечно, нужно играть против североирландцев, но в уме держать уже финальную часть Евро.

Неудобный ли соперник североирландцы? Три матча подряд Украина этой команде не забивает (дважды по 0:0 в спаррингах и 0:2 на Евро)? Ребята профессионалы, нужно сыграть и двигаться дальше. Как бы не складывался матч ребята через эту игру должны готовиться к Евро. Понятно, ребята должны будут выполнять на поле то, что им скажет Андрей Шевченко и его тренерский штаб.

Также мы понимаем, какой первый соперник нас ждет на Евро. Поэтому с Северной Ирландией это будет такая немножко репетиция перед финальной частью Евро. Думаю, Украина выиграет у Северной Ирландии со счетом 2:0. Думаю, мы не пропустим. Дай Бог, чтобы не пропустили. А, думаю, ту реализацию, которая у нас немножко хромает, ребята должны поправить и показать на что они способны», - сказал Федецкий.

Матч Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня. Начало встречи в 21:45.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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