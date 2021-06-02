Александр СОПКО: «Бущан заслужил свое место в рамке на Евро»

Экс-игрок «Шахтера» - о вратарях сборной Украины

  • 02.06.2021 18:43
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Александр СОПКО: «Бущан заслужил свое место в рамке на Евро»
© Футбол 1/2/3. Александр Сопко

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Сопко рассказал, кто, по его мнению, должен стать основным вратарем сборной Украины на Евро-2020:

«Думаю, все-таки Бущан. Даже по возрасту, по тому, как провел весь сезон. И заслужил свое место в рамке в результате конкуренции, работая не один год. Что касается Трубина, его взлет в некоторой степени неожиданный и случайный, поскольку коронавирус внес свои коррективы, и игрок зацепился за эту волну, у него начался рост. Второе – последняя игра Трубина, в матче с Бахрейном, показала, что к киперу есть вопросы по игре в фазе выхода из-под высокого прессинга соперника. То, что он привез пенальти – думаю, это был результат той неуверенности, которую Трубин поймал в первые пятнадцать минут, когда Бахрейн высоко прессинговал, а наши защитники пытались организовывать игру только через Трубина, при этом не помогая ему в организации выхода из-под прессинга.

Они ему отдавали мяч, но при этом никто под него не подстраивался. Он один раз вынес неудачно, второй раз. Потому отдал чужому. И с этого момента пошла неуверенность, которая потом вылилась в эпизод с пенальти. Опытный вратарь бы просто разрядил ситуацию, выбив бы мяч вперед. Трубин же пытался играть правильно, но проблема в том, что на него возложили ответственность, но помочь при этом никто не собирался. Не хочется говорить громких слов о подставе, но так оно по факту и получилось.

Если так играть с молодым, еще не совсем опытным вратарем, особенно на большом турнире, то можно вообще поломать ему всю карьеру. Поэтому одним из моментов у тренерского штаба при выборе основного голкипера может быть данный аспект. Чтобы не сломать вратаря, который только формируется, возможно, надо направить свой выбор на более стойкого и уверенного».

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Источник — Динамомания

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.06.2021 18:58
    +3
    Сергей Заскаль, 02.06.2021 18:48
    Да у нас все трое зашуганые,когда играют им назад и при этом попадают под прессинг.Это уже издержки тактики,куда проще выбить шарик подальше вперед и дышать спокойно.
    Хватит пить, твое лицо уже не вмещается на фото. Бущан зашуганный то, когда играют назад? Ты хоть раз игру его видел? Он отлично играет ногами и у него один из лучших первых пасов, среди защитной линии всей нашей, не редко он начинал голевые атаки своим пасом. Знаток, мля
    Ссылка
    Сергей Заскаль
      Сергей Заскаль, 02.06.2021 18:48
    -5
    Да у нас все трое зашуганые,когда играют им назад и при этом попадают под прессинг.Это уже издержки тактики,куда проще выбить шарик подальше вперед и дышать спокойно.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.06.2021 18:58
    +3
    Сергей Заскаль, 02.06.2021 18:48
    Да у нас все трое зашуганые,когда играют им назад и при этом попадают под прессинг.Это уже издержки тактики,куда проще выбить шарик подальше вперед и дышать спокойно.
    Хватит пить, твое лицо уже не вмещается на фото. Бущан зашуганный то, когда играют назад? Ты хоть раз игру его видел? Он отлично играет ногами и у него один из лучших первых пасов, среди защитной линии всей нашей, не редко он начинал голевые атаки своим пасом. Знаток, мля
    Ссылка
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