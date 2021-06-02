ЯРМОЛЕНКО: «Хочу доказать Шевченко, что могу быть полезен сборной на Евро»

Игрок сборной Украины мотивирован как никогда

  • 02.06.2021 17:50
  • 1724 просмотра
  • 5 комментариев
ЯРМОЛЕНКО: «Хочу доказать Шевченко, что могу быть полезен сборной на Евро»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал подготовку к Евро-2020 и контрольному матчу против сборной Северной Ирландии.
 
- Вы проигрывали Северной Ирландии на Евро-2016. Лично для вас этот матч будет иметь двойную мотивацию? 
- В первую очередь, мы должны думать о своей игре. О качестве, о тех тактических моментах, о которых нас попросил тренерский штаб. Последние результаты команды не те, которых нам бы хотелось. Мы играем дома, на своей территории. Мы должны в любом случае играть только на победу, товарищеская это игра или нет. Ту игру на Евро-2016 мы уже забыли, проехали. Наша задача сейчас хорошо подготовиться на Евро-2020 через эти контрольные матчи. Но в этих товарищеских играх точно важен результат.
 
- Насколько вам сейчас нужны игровые нагрузки?
- Конечно, я соскучился за игрой. Была травма, долго не играл. Для футболиста одно дело тренироваться, другое – играть. Поэтому мне нужна игровая практика, мне нужно набирать форму. Думаю, из этих матчей будет хорошая информация для тренерского штаба, посмотреть в каком я состоянии, готов ли играть на Евро. Для меня огромная мотивация сыграть эти две товарищеские игры, потому что я хочу доказать в первую очередь себе, что я готов, что я могу быть полезен сборной, что я достоин быть здесь. То же самое хочу доказать Андрею Николаевичу. Я мотивирован как никогда.
 
- У вас была встреча с главой комитета этики и честной игры. Что вас больше всего поразило и какие выводы для себя сделали?
- Такие встречи происходят практически перед каждым сезоном. Нас предупреждают, что профессиональные спортсмены не имеют права делать ставки. Ничего особенного, просто напомнили правила. Рассказали, что нам можно, а что нельзя. Полезно провели время, получили информацию и работаем дальше, – сказал Ярмоленко.

3 июня в Днепре пройдет товарищеский матч между сборными Украины и Северной Ирландии.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    нестор
    online
      нестор, 02.06.2021 18:37
    0
    Что можно показать и доказать в 1-2 товарищеских играх? Остаётся ждать как решит Шевченко в самом чемпионате.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.06.2021 18:29
    0
    Андрюха полезен, в отличии от фейсючки и максика, которые карму шахте испортили в этом сезоне, что она все просрала. Бурбаса палкинд за них по попе еще бил))
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    Face Control
      Face Control, 02.06.2021 18:19
    -4
    Ты и полезен?
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    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 17:59
    +4
    Доказывай
    Ссылка
    Elblanko
      Elblanko, 02.06.2021 17:56
    -6
    У 18му році шева злив нас з чемпіонату, буде почесному взяти старого пєрдуна ярма в збірну.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.06.2021 17:59
    +4
    Доказывай
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 02.06.2021 18:37
    0
    Что можно показать и доказать в 1-2 товарищеских играх? Остаётся ждать как решит Шевченко в самом чемпионате.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 02.06.2021 18:29
    0
    Андрюха полезен, в отличии от фейсючки и максика, которые карму шахте испортили в этом сезоне, что она все просрала. Бурбаса палкинд за них по попе еще бил))
    Ссылка
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