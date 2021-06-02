Когда играет Свитолина? Расписание украинок на Ролан Гаррос на 3 июня

Также в четверг на корты выйдет и Марта Костюк

  • 02.06.2021 19:30
  • 1198 просмотров
  • 4 комментария
Когда играет Свитолина? Расписание украинок на Ролан Гаррос на 3 июня
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Третьего июня продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В четверг на корты Парижа выйдут две представительницы Украины. Марта Костюк сыграет и в одиночном разряде, и в парном.
 
Корт имени Сюзанн Ленглен, первый запуск (12:00)
Элина Свитолина (№6 WTA) [5] – Энн Ли (№75 WTA, США)
 
Корт №12, первый запуск (12:00)
Марта Костюк (№81 WTA) – Чжэн Сайсай (№57 WTA, Китай)

Корт №12, третий запуск (15:30*)
Марта Костюк / Александра Саснович (Беларусь) – Моника Никулеску (Румыния) / Алена Остапенко (Латвия)

*ориентировочное время

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Источник — Roland Garros

(3 голоса)

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Комментарии
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 02.06.2021 20:19
    0
    сергей богданов, 02.06.2021 19:38
    Завтра жду две победы, удачи!
    Давайте чекати три перемоги
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 02.06.2021 19:59
    -1
    Знову важка гра у Елі, не її цей час початку.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.06.2021 19:43
    +1
    І обидві першим запуском! Знову у двох вікнах одночасно дивитися? Блін!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 02.06.2021 19:38
    0
    Завтра жду две победы, удачи!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.06.2021 19:43
    +1
    І обидві першим запуском! Знову у двох вікнах одночасно дивитися? Блін!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 02.06.2021 20:19
    0
    сергей богданов, 02.06.2021 19:38
    Завтра жду две победы, удачи!
    Давайте чекати три перемоги
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 02.06.2021 19:38
    0
    Завтра жду две победы, удачи!
    Ссылка
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