Когда играет Свитолина? Расписание украинок на Ролан Гаррос на 3 июня

Третьего июня продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
В четверг на корты Парижа выйдут две представительницы Украины. Марта Костюк сыграет и в одиночном разряде, и в парном.
Корт имени Сюзанн Ленглен, первый запуск (12:00)
Элина Свитолина (№6 WTA) [5] – Энн Ли (№75 WTA, США)
Корт №12, первый запуск (12:00)
Марта Костюк (№81 WTA) – Чжэн Сайсай (№57 WTA, Китай)
Корт №12, третий запуск (15:30*)
Марта Костюк / Александра Саснович (Беларусь) – Моника Никулеску (Румыния) / Алена Остапенко (Латвия)
*ориентировочное время
Источник — Roland Garros
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