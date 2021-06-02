Когда играет Свитолина? Расписание украинок на Ролан Гаррос на 3 июня

Третьего июня продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.



В четверг на корты Парижа выйдут две представительницы Украины. Марта Костюк сыграет и в одиночном разряде, и в парном.



Корт имени Сюзанн Ленглен, первый запуск (12:00)

Элина Свитолина (№6 WTA) [5] – Энн Ли (№75 WTA, США)



Корт №12, первый запуск (12:00)

Марта Костюк (№81 WTA) – Чжэн Сайсай (№57 WTA, Китай)

Корт №12, третий запуск (15:30*)

Марта Костюк / Александра Саснович (Беларусь) – Моника Никулеску (Румыния) / Алена Остапенко (Латвия)

*ориентировочное время

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