Украина - Северная Ирландия. Еще одна репетиция перед Евро

Игра состоится 3 июня

  • 02.06.2021 13:21
  • 540 просмотров
  • 0 комментариев
Украина - Северная Ирландия. Еще одна репетиция перед Евро

Сборная Украины, официальным партнером которой является Parimatch, продолжает подготовку к Евро и на очереди у команды Андрея Шевченко матч против Северной Ирландии (3 июня, Днепр, 21:00), которая была нашим соперником на прошлом чемпионате Европы. Тогда наша сборная уступила 0:2, но вряд ли кто из футболистов будет рассматривать эту игру в качестве возможности взять реванш. Ведь накануне крупного турнира задачи у команды совсем другие. Но победа при этом точно не будет лишней, ведь четыре предыдущих матча завершились с одинаковым счетом - 1:1. Сейчас аналитики Parimatch дают 54% на победу Украины и 20% на победу Северной Ирландии, еще 26% остается на ничью.

На этот раз Северная Ирландия не смогла пробиться на европейское первенство. В отборе она играла с Нидерландами (наш соперник на Евро), уступила на выезде (1:3) и сыграла вничью дома (0:0). После группового этапа команда заняла третье место, обыграла сначала в стыковых матчах Боснию и Герцеговину, но затем в решающей игре уступила Словакии.

Если сравнивать Северную Ирландию с Байхрейном, с которым мы недавно играли, и с Кипром, с которым предстоит играть 7 июля, то этот соперник выглядит самым сильным. И 48 место в рейтинге ФИФА тоже говорит само за себя. У нас, напомним, 24 позиция.

Стоит также отметить разницу между командами в трансферной стоимости игроков. По оценкам портала transfermarkt состав сборной Украины стоит более 200 евро, тогда как у Северной Ирландии эта цифра в 10 раз меньше.

Если говорили о составе нашей команды, то нельзя не вспомнить о потерях. К этому списку добавились Коноплянка и Коваленко. Зато появились новички, это Богдан Леднев («Динамо»), Георгий Судаков («Шахтер») и Артем Бондаренко («Мариуполь»). Впрочем, времени на эксперименты у Андрея Шевченко практически не осталось, уже 13 июня нас ждет игра на Евро против Нидерландов. Поэтому, не исключено, что в матче с Северной Ирландией мы увидим на поле тех, кому тренерский штаб доверит место в составе и на чемпионате Европы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности