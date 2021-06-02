ПРИЗЕТКО: «Для Украины великолепным результатом будет полуфинал Евро»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.

— Будет ли Андрей Шевченко уже моделировать игру для Евро или все-таки продолжит эксперименты?

— У нашей сборной перед Евро еще есть встреча с Кипром. В предстоящей игре возможны эксперименты, но уже, думаю, будет просматриваться основной состав для боевых условий. Соперник для спарринга выбран тот, что нужно. Северная Ирландия — неуступчивый оппонент. Люди выступают в Англии, Шотландии, Уэльсе. Не могу сказать, что это топ-команда, но довольно крепкий середняк. Должен получиться интересный поединок.

— Первый матч на турнире у сборной Украины с Нидерландами. Давление на нашу команду будет большое?

— На турнирах, как чемпионат Европы, всегда есть давление, однако сейчас у нас, несмотря на молодость многих исполнителей, опытная команда, многие выступают на высоком уровне. Поэтому я надеюсь, что «сине-желтые» справятся со всеми трудностями.

— Какой результат на чемпионате Европы считался бы для сборной Украины удовлетворительным?

— Перед любым матчем, турниром от своей команды всегда ждешь максимального результата. Сборная Украины стремится показывать классный футбол. Дай Бог, чтобы это получилось у подопечных Андрея Шевченко. Лично для меня великолепным показателем для «сине-желтых» стал бы выход в полуфинал Евро.