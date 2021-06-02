ПРИЗЕТКО: «Для Украины великолепным результатом будет полуфинал Евро»

Украинская команда стремится показывать классный футбол, считает специалист

  • 02.06.2021 13:24
  • 418 просмотров
  • 2 комментария
ПРИЗЕТКО: «Для Украины великолепным результатом будет полуфинал Евро»
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко поделился ожиданиями от выступления национальной команды на Евро-2020.

— Будет ли Андрей Шевченко уже моделировать игру для Евро или все-таки продолжит эксперименты?
— У нашей сборной перед Евро еще есть встреча с Кипром. В предстоящей игре возможны эксперименты, но уже, думаю, будет просматриваться основной состав для боевых условий. Соперник для спарринга выбран тот, что нужно. Северная Ирландия — неуступчивый оппонент. Люди выступают в Англии, Шотландии, Уэльсе. Не могу сказать, что это топ-команда, но довольно крепкий середняк. Должен получиться интересный поединок. 

— Первый матч на турнире у сборной Украины с Нидерландами. Давление на нашу команду будет большое?
— На турнирах, как чемпионат Европы, всегда есть давление, однако сейчас у нас, несмотря на молодость многих исполнителей, опытная команда, многие выступают на высоком уровне. Поэтому я надеюсь, что «сине-желтые» справятся со всеми трудностями.     

— Какой результат на чемпионате Европы считался бы для сборной Украины удовлетворительным?
— Перед любым матчем, турниром от своей команды всегда ждешь максимального результата. Сборная Украины стремится показывать классный футбол. Дай Бог, чтобы это получилось у подопечных Андрея Шевченко. Лично для меня великолепным показателем для «сине-желтых» стал бы выход в полуфинал Евро.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    Yass
      Yass, 02.06.2021 14:05
    +1
    Забить гол - уже будет историческим достижением. А великолепным достижением будет выход из группы
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 02.06.2021 13:39
    +1
    Пить меньше надо ...
    Ссылка
    Yass
      Yass, 02.06.2021 14:05
    +1
    Забить гол - уже будет историческим достижением. А великолепным достижением будет выход из группы
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 02.06.2021 13:39
    +1
    Пить меньше надо ...
    Ссылка
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