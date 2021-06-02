ОФИЦИАЛЬНО: Барселона вернула Эмерсона из Бетиса

Каталонская Барселона воспользовалась своим правом досрочного возврата из аренды в «Бетисе» 22-летнего правого защитника Эмерсона.

Футболист вернется в «Барселону» 1 июля после двух сезонов, проведенных в «Бетисе».

«Барселона» выкупила контракт Эмерсона у «Атлетико Минейро» в январе 2019 года за €12 миллионов, после чего сразу же отдала игрока в «Бетис». В минувшем сезоне Эмерсон провел за «Бетис» 38 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Контракт защитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость Эмерсона составляет €25 миллионов.

В активе игрока один матч за национальную сборную Бразилии.