Стало известно, где Заря будет готовиться к новому сезону

Футболисты луганской «Зари» выйдут из отпуска 15 июня. На этот день назначен медосмотр в Запорожье, а через несколько дней луганчане отправятся на учебно-тренировочные сборы.

«Заря» проведет сбор в Турции. На этом сборе команда Виктора Скрипника сыграет несколько контрольных матчей.

После «Динамо» и «Шахтера» луганчане станут третьей командой УПЛ, которая отправится на сбор за границу. Ожидается, что Заря вернется в Украину в середине июля.

По итогам минувшего сезона луганская команда заняла третье место в турнирной таблице УПЛ.