Александр ПРИЗЕТКО: «Шевченко серьезно рассчитывает на Безуса»

Известный в прошлом футболист Александр Призетко прокомментировал выбор футболистов сборной Украины, которых Андрей Шевченко возьмет на чемпионат Европы по футболу.

Напомним, что в заявку не вошли Андрей Лунин («Реал», Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба — «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь») и Богдан Михайличенко («Андерлехт»).

«На данный момент это оптимальный выбор тренерского штаба. Жаль, что травмы получили Жуниор Мораес и Виталий Буяльский, они, уверен, помогли бы сборной на Евро.

Леднев не имел полноценной игровой практики в «Динамо», также как и его одноклубник Александр Сирота. А Андрей Лунин, хоть и представляющий топ-клуб Европы, по сути, не играл и вовсе. В подобной ситуации был и Андрей Пятов, однако у вратаря «Шахтера» за спиной огромный опыт, что, в данном случае, является большим плюсом при выборе исполнителей.

Бондаренко сложно было пробиться в окончательную заявку, учитывая, какой подбор исполнителей у сине-желтых в середине поля. Михайличенко чисто левый защитник, там также есть серьезная конкуренция. Я так понимаю, Соболь выиграл окончательную борьбу у Михайличенко. Для молодежи это был аванс, шанс понюхать пороху в главной команде страны. Хочется верить, что это будущее сборной Украины.

Безусу удалась концовка сезона в «Генте». Думаю, Безус неплохо себя проявил и в эти тренировочные дни, когда присоединился к команде. Полагаю, что Андрей Шевченко серьезно рассчитывает на этого полузащитника», - сказал Призетко.