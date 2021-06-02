Аллегри собирается вернуть Пьянича

«Ювентус» работает над усилением полузащиты. Как сообщает итальянская пресса, туринский клуб намерен вернуть в состав Миралема Пьянича, который играет за «Барселону».

Отметим, что в каталонском клубе у Пьянича не совсем пошла игра, поэтому он готов вернуться в «Ювентус», который вновь возглавил Массимилиано Аллегри.

Пьянич выступал в «Ювентусе» с 2016 по 2020, потом перебрался в «Барселону». В сезоне 2020/21 на счету Пьянича 30 матчей за «Барселону».

Ранее сообщалось, что Пьянича хочет купить ПСЖ или «Челси».