Аллегри собирается вернуть Пьянича

Массимилиано Аллегри рассчитывает на боснийского хавбека

  • 02.06.2021 07:21
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Аллегри собирается вернуть Пьянича
© Getty Images/Global Images Ukraine. Миралем Пьянич

«Ювентус» работает над усилением полузащиты. Как сообщает итальянская пресса, туринский клуб намерен вернуть в состав Миралема Пьянича, который играет за «Барселону».

Отметим, что в каталонском клубе у Пьянича не совсем пошла игра, поэтому он готов вернуться в «Ювентус», который вновь возглавил Массимилиано Аллегри.

Пьянич выступал в «Ювентусе» с 2016 по 2020, потом перебрался в «Барселону». В сезоне 2020/21 на счету Пьянича 30 матчей за «Барселону».

Ранее сообщалось, что Пьянича хочет купить ПСЖ или «Челси».

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Источник — Tuttosport

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