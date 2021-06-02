Арсенал согласовал контракт с вратарем Аякса

Андре Онана продолжит карьеру в Лондоне

  • 02.06.2021 07:02
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Арсенал согласовал контракт с вратарем Аякса
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» договорился о подписании контракта с голкипером «Аякса» Андре Онанаой.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, договор будет рассчитан до 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. Теперь клубам осталось уладить последние детали сделки.

В данный момент 25-летний футболист дисквалифицирован УЕФА, в феврале в его допинг-пробе обнаружили фуросемид. Онана подал апелляцию. Если его жалобу удовлетворят, срок наказания сократится до 8 месяцев и закончится в октябре этого года.

25-летний Онана является воспитанником «Барселоны». Он играет за «Аякс» с 2015 года. За это время провел за клуб 204 матча, пропустив в них 180 мячей.

 

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Источник — Twitter

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