Игроки австрийского клуба «Рапид» из Вены жестко подкололи партнера по команде.
В ход пошла обычная бутылка воды. Главное – использовать ее вовремя. Грек Таксиархис Фунтас был просто в бешенстве.
ВИДЕО. Жесткая шутка. Как игроки Рапида подкололи партнера по команде
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Источник — Sport.ua
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