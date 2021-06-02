ТВ-презентация. В Италии назвали окончательную заявку сборной на Евро-2020

В Италии назвали окончательную заявку национальной сборной на Евро-2020.
Презентация команды была показана в специальном шоу на телевидении. Футболисты исполняли музыкальные композиции а также гимн страны.
На Евро-2020 Италия будет играть в группе А против команд Швейцарии, Турции и Уэльса.
Состав сборной Италии на Евро-2020
- Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).
- Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон Палмьери («Челси», Англия), Алессандро Флоренци («ПСЖ», Франция), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»).
- Полузащитники: Николо Барелла, («Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Жоржинью («Челси», Англия), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Стефано Сенси («Интер»), Марко Верратти («ПСЖ», Франция).
- Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба – «Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джакомо Распадори («Сассуоло»).
#Nazionale 🇮🇹— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) June 1, 2021
I 26 #Azzurri 💙 convocati dal Ct Roberto #Mancini per #EURO2020 🇪🇺#Europeo #Italia #VivoAzzurro pic.twitter.com/gVZ5UwXjeQ
J’étais encore moins prêt à ça… cos, cos, cos 😭 #NotteAzzurra pic.twitter.com/Qq5fUk3PGT— 𝑪𝒆𝒅𝒓𝒊𝒄 𝑪𝒂𝒏𝒂𝒍𝒆 (@CedricCanale) June 1, 2021
Источник — Sport.ua
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