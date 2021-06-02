ТВ-презентация. В Италии назвали окончательную заявку сборной на Евро-2020

Презентация команды была показана в шоу на телевидении

  • 02.06.2021 03:45
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ТВ-презентация. В Италии назвали окончательную заявку сборной на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Италии назвали окончательную заявку национальной сборной на Евро-2020.

Презентация команды была показана в специальном шоу на телевидении. Футболисты исполняли музыкальные композиции а также гимн страны.

На Евро-2020 Италия будет играть в группе А против команд Швейцарии, Турции и Уэльса.

Состав сборной Италии на Евро-2020

  • Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»).
  • Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Эмерсон Палмьери («Челси», Англия), Алессандро Флоренци («ПСЖ», Франция), Леонардо Спинаццола («Рома»), Рафаэль Толой («Аталанта»).
  • Полузащитники: Николо Барелла, («Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома»), Жоржинью («Челси», Англия), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Стефано Сенси («Интер»), Марко Верратти («ПСЖ», Франция).
  • Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба  – «Ювентус»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Джакомо Распадори («Сассуоло»).
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Источник — Sport.ua

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