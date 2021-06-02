ТВ-презентация. В Италии назвали окончательную заявку сборной на Евро-2020

В Италии назвали окончательную заявку национальной сборной на Евро-2020.

Презентация команды была показана в специальном шоу на телевидении. Футболисты исполняли музыкальные композиции а также гимн страны.

На Евро-2020 Италия будет играть в группе А против команд Швейцарии, Турции и Уэльса.

Состав сборной Италии на Евро-2020