ВИДЕО. Джокович и Надаль легко преодолели первый раунд Ролан Гаррос

Два фаворита у мужчин уверенно, в трех сетах, победили в первом раунде Ролан Гаррос 2021.
Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Тенниса Сандгрена. Матч продолжался два часа. Следующим соперником Джоковича станет уругваец Пабло Куэвас.
Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил австралийца Алексея Попырина. Следующим соперником испанца станет француз Ришар Гаске.
Ролан Гаррос 2021
Париж (Франция)
Мужчины. Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия) [1] – Теннис Сандгрен (США) – 6:2, 6:4, 6:2
Рафаэль Надаль (Испания) [3] – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)
Источник — Sport.ua
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