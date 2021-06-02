ВИДЕО. Джокович и Надаль легко преодолели первый раунд Ролан Гаррос

Серб победил Тенниса Сандгрена, а испанец переиграл Алексея Попырина

  • 02.06.2021 02:56
  • 25 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Джокович и Надаль легко преодолели первый раунд Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine

Два фаворита у мужчин уверенно, в трех сетах, победили в первом раунде Ролан Гаррос 2021.

Сербский теннисист Новак Джокович победил американца Тенниса Сандгрена. Матч продолжался два часа. Следующим соперником Джоковича станет уругваец Пабло Куэвас.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль победил австралийца Алексея Попырина. Следующим соперником испанца станет француз Ришар Гаске.

Ролан Гаррос 2021

Париж (Франция)

Мужчины. Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия) [1] – Теннис Сандгрен (США) – 6:2, 6:4, 6:2

Рафаэль Надаль (Испания) [3] – Алексей Попырин (Австралия) – 6:3, 6:2, 7:6 (7:3)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности