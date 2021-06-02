Почему Родри и Фернандиньо были в запасе? Маттеус раскритиковал Гвардиолу

Футбольный эксперт и экс-звезда сборной Германии Лотар Маттеус раскритиковал стартовый состав «Манчестер Сити», выбранный Пепом Гвардиолой на финальный матч Лиги чемпионов против «Челси»:

«Пеп украл трофей Лиги чемпионов у «Манчестер Сити» и болельщиков своим составом, и теперь он должен справедливо услышать резкую критику со всех сторон. Уверен, что будут внутренние дискуссии о том, расставаться ли с ним. Игроки будут сомневаться в нем после того финала. Он должен был попробовать что-то еще раз, проявить воображаемую изобретательность в самый неподходящий момент и полностью заслужил проигрыш.

Как можно обойтись без опорного полузащитника в самой важной игре в истории клуба. Опорника, который был на поле почти в каждой игре сезона, который обеспечивает баланс, который обеспечивает всем участникам необходимую безопасность? Почему он оставил Родри и Фернандиньо вне поля, взял шесть атакующих игроков и при этом обошелся без центрального нападающего?

Некоторые игроки на поле даже не знали, куда им бежать, потому что он разместил их на незнакомых им позициях. Это худшее, что может сделать тренер. Необъяснимо и непростительно. Он гарантированно потерял доверие от всех, как внутренне, так и внешне. Больше всего от своих игроков. И вряд ли это можно будет вернуть. Не удивлюсь, если время Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» закончилось.

Я был шокирован, когда услышал его заявления после игры. Никаких признаков понимания. Я думаю, он сделает это снова и снова. Он замечательный тренер с большими титулами. Он сам должен знать лучше, чем кто-либо другой. Но, к сожалению, этого не произошло».