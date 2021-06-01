ВИДЕО. Кто запорол упражнение на тренировке сборной Украины?

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к Евро-2020 под руководством главного тренера Андрея Шевченко.
Во вторник, 1 июня, украинская национальная команда провела тренировку на харьковском стадионе «Металлист». В одном из игровых упражнений футболистам удалось сделать 18 точных передач подряд, прежде чем они потеряли мяч.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Источник — YouTube
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