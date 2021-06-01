Александр КОВПАК: «Я ни разу не забил Динамо. Хачериди — непроходимый»

38-летний украинский нападающий Александр Ковпак рассказал, кто из защитников, против которых он играл, был самым сильным.

«Я ни разу в официальной игре не забил «Динамо». Если логично подумать, то, соответственно, не мог пробить Шовковского и пройти Хачериди. Для меня это был самый непроходимый защитник. Мне было с ним нереально сложно. И, как показала жизнь, Хачериди на долгие годы стал ведущим защитником сборной Украины», — вспомнил Ковпак.