Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Чувствовал, что Гасперини в меня верит»

Украинский хавбек «Аталанты» поделился мнением о главном тренере итальянского клуба

  • 01.06.2021 21:18
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Чувствовал, что Гасперини в меня верит»
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о взаимоотношениях с главным тренером итальянского клуба Джаном Пьеро Гасперини.

«Когда я только пришел, он сразу начал наигрывать меня в чемпионате. Может, не показывал ту результативность, но давал хорошее движение, хорошо работал на тренировках, и, я думаю, это тоже бросалось в глаза.

Были некоторые матчи, когда играл хорошо, а потом не очень, все равно своими действиями и тем, что давал какие-то минуты играть, я постоянно старался их использовать и не выпадать из игры. Я чувствовал то, что он верит и рассчитывает на меня», — рассказал Малиновский.

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Источник — Футбол 1/2/3

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