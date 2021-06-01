Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Чувствовал, что Гасперини в меня верит»

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о взаимоотношениях с главным тренером итальянского клуба Джаном Пьеро Гасперини.

«Когда я только пришел, он сразу начал наигрывать меня в чемпионате. Может, не показывал ту результативность, но давал хорошее движение, хорошо работал на тренировках, и, я думаю, это тоже бросалось в глаза.

Были некоторые матчи, когда играл хорошо, а потом не очень, все равно своими действиями и тем, что давал какие-то минуты играть, я постоянно старался их использовать и не выпадать из игры. Я чувствовал то, что он верит и рассчитывает на меня», — рассказал Малиновский.