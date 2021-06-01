Против кого сыграет Тайсон? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Либертадорес

Матчи этой стадии турнира пройдут 13–15 и 20–22 июля

  • 01.06.2021 21:20
  • 1125 просмотров
  • 8 комментариев
Против кого сыграет Тайсон? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Либертадорес
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

В Парагвае прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Бразильский «Интернасьонал», капитаном в котором является Тайсон, бывший игрок «Шахтера»,  будет играть против «Олимпии» из Парагвая.

Матчи этой стадии турнира пройдут 13–15 и 20–22 июля.

Кубок Либертадорес 2021

Жеребьевка 1/8 финала

  • «Дефенса и Хустисия» (Аргентина) – «Фламенго» (Бразилия)
  • «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Атлетико Минейро» (Бразилия)
  • «Универсидад Католика» (Чили) – «Палмейрас» (Бразилия)
  • «Серро Портеньо» (Парагвай) – «Флуминенсе» (Бразилия)
  • «Велес Сарсфилд» (Аргентина) – «Барселона» (Эквадор)
  • «Сан-Паулу» (Бразилия) – «Расинг» (Аргентина)
  • «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Аргентинос Хуниорс» (Аргентина)
  • «Олимпия» (Парагвай) – «Интернасьонал» (Бразилия)

Итоги группового раунда

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 22:41
    0
    Иван Иванов, 01.06.2021 22:36
    ДА причём тут он. А вот за Копу интересно, кто там щас в топе: аргентинцы или бразильцы. Так что Спорт.уа давай больше освещения этого турнира. А Тайсон пусть на туалете сидит
    По правде говоря именно это я и имел в виду) кста давненько аргентинских игроков не слышно шо то
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 01.06.2021 22:36
    0
    dd dent, 01.06.2021 21:38
    Кто-то мониторит как дела у плаксы?
    ДА причём тут он. А вот за Копу интересно, кто там щас в топе: аргентинцы или бразильцы. Так что Спорт.уа давай больше освещения этого турнира. А Тайсон пусть на туалете сидит
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 01.06.2021 22:32
    0
    Може хватить про цю макаку серливу згадувати,ато вже тошнить від цього.
    Ссылка
    pecherytsja88
    online
      pecherytsja88, 01.06.2021 21:59
    0
    ...старый анекдот про неуловимого Джо ... а почему он неуловимый? Да просто на ... никому не нужен.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:47
    +2
    DICTATOR_UA , 01.06.2021 21:43
    ну коли дебютував, в інсті щастя було море
    Странный тип
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 01.06.2021 21:46
    +1
    А какая разница?
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 01.06.2021 21:43
    0
    dd dent, 01.06.2021 21:38
    Кто-то мониторит как дела у плаксы?
    ну коли дебютував, в інсті щастя було море
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:38
    0
    Кто-то мониторит как дела у плаксы?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:47
    +2
    DICTATOR_UA , 01.06.2021 21:43
    ну коли дебютував, в інсті щастя було море
    Странный тип
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 01.06.2021 21:46
    +1
    А какая разница?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 22:41
    0
    Иван Иванов, 01.06.2021 22:36
    ДА причём тут он. А вот за Копу интересно, кто там щас в топе: аргентинцы или бразильцы. Так что Спорт.уа давай больше освещения этого турнира. А Тайсон пусть на туалете сидит
    По правде говоря именно это я и имел в виду) кста давненько аргентинских игроков не слышно шо то
    Ссылка
    Иван Иванов
      Иван Иванов, 01.06.2021 22:36
    0
    dd dent, 01.06.2021 21:38
    Кто-то мониторит как дела у плаксы?
    ДА причём тут он. А вот за Копу интересно, кто там щас в топе: аргентинцы или бразильцы. Так что Спорт.уа давай больше освещения этого турнира. А Тайсон пусть на туалете сидит
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 01.06.2021 22:32
    0
    Може хватить про цю макаку серливу згадувати,ато вже тошнить від цього.
    Ссылка
    pecherytsja88
    online
      pecherytsja88, 01.06.2021 21:59
    0
    ...старый анекдот про неуловимого Джо ... а почему он неуловимый? Да просто на ... никому не нужен.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
      DICTATOR_UA , 01.06.2021 21:43
    0
    dd dent, 01.06.2021 21:38
    Кто-то мониторит как дела у плаксы?
    ну коли дебютував, в інсті щастя було море
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 21:38
    0
    Кто-то мониторит как дела у плаксы?
    Ссылка
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