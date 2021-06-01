Против кого сыграет Тайсон? Жеребьевка 1/8 финала Кубка Либертадорес

В Парагвае прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Либертадорес.
Бразильский «Интернасьонал», капитаном в котором является Тайсон, бывший игрок «Шахтера», будет играть против «Олимпии» из Парагвая.
Матчи этой стадии турнира пройдут 13–15 и 20–22 июля.
Кубок Либертадорес 2021
Жеребьевка 1/8 финала
- «Дефенса и Хустисия» (Аргентина) – «Фламенго» (Бразилия)
- «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Атлетико Минейро» (Бразилия)
- «Универсидад Католика» (Чили) – «Палмейрас» (Бразилия)
- «Серро Портеньо» (Парагвай) – «Флуминенсе» (Бразилия)
- «Велес Сарсфилд» (Аргентина) – «Барселона» (Эквадор)
- «Сан-Паулу» (Бразилия) – «Расинг» (Аргентина)
- «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Аргентинос Хуниорс» (Аргентина)
- «Олимпия» (Парагвай) – «Интернасьонал» (Бразилия)
Итоги группового раунда
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