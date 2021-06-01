Артем ФРАНКОВ: «Жиру — парочка дедушке Ибрагимовичу»

Специалист прокомментировал трансферные новости «Милана»

  • 01.06.2021 19:33
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Артем ФРАНКОВ: «Жиру — парочка дедушке Ибрагимовичу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал о трансферных новостях «Милана», который намерен подписать двух футболистов лондонского «Челси».

«Судя по всему, «Милан» пополняется сразу двумя игроками «Челси»: Оливье Жиру как свободным агентом (ох и парочка дедушке Ибре!) и Фикайо Томори (нашел себя молодой, а «Челси» тем временем к новому защитнику приценивается-прицеливается) по сумме выкупа из арендного соглашения (€28 миллионов)», — написал Франков.

Французскому форварду «Челси» Оливье Жиру 34 года, шведскому нападающему «Милана» Златану Ибрагимовичу 39 лет.

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Источник — Telegram

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