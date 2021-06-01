С Трентом, но без Лингарда. Заявка Англии на Евро-2020

Гарет Саутгейт сделал окончательный выбор

  • 01.06.2021 19:34
  • 542 просмотра
  • 4 комментария
С Трентом, но без Лингарда. Заявка Англии на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил окончательную заявку команды из 26 человек на Евро-2020:

Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба – «Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания).

Полузащитники: Джуд Беллингем, Джейдон Санчо (оба – «Боруссия» Дортмунд), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Букайо Сака («Арсенал»).

Нападающие: Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).

На групповом этапе Евро-2020 Англия сыграет с Хорватией, Шотландией и Чехией.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    ЖЕНЯ БУРЛАКА
    online
      ЖЕНЯ БУРЛАКА, 01.06.2021 19:50
    0
    а ВанБысака
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 01.06.2021 19:45
    0
    Англія топ після Франції
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 01.06.2021 19:43
    +1
    Богдан Саженко, 01.06.2021 19:39
    знаю тільки деяких гравців
    у Англии самый сильный состав, после Франции.
    Ссылка
    Богдан Саженко
      Богдан Саженко, 01.06.2021 19:39
    -3
    знаю тільки деяких гравців
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 01.06.2021 19:43
    +1
    Богдан Саженко, 01.06.2021 19:39
    знаю тільки деяких гравців
    у Англии самый сильный состав, после Франции.
    Ссылка
    ЖЕНЯ БУРЛАКА
    online
      ЖЕНЯ БУРЛАКА, 01.06.2021 19:50
    0
    а ВанБысака
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 01.06.2021 19:45
    0
    Англія топ після Франції
    Ссылка
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