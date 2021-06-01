С Трентом, но без Лингарда. Заявка Англии на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил окончательную заявку команды из 26 человек на Евро-2020:
Вратари: Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»), Джордан Пикфорд («Эвертон»).
Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Бен Чилуэлл, Рис Джеймс (оба – «Челси»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Харри Магуайр, Люк Шоу (оба – «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – «Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Атлетико», Испания).
Полузащитники: Джуд Беллингем, Джейдон Санчо (оба – «Боруссия» Дортмунд), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Мэйсон Маунт («Челси»), Кэлвин Филлипс («Лидс»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Букайо Сака («Арсенал»).
Нападающие: Доминик Кэлверт-Льюин («Эвертон»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).
На групповом этапе Евро-2020 Англия сыграет с Хорватией, Шотландией и Чехией.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.