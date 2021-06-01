Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Это поколение сломать тяжело, они устойчивые»

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением о молодых украинских футболистах.

«Это поколение сломать тяжело, потому что они устойчивые. Даже если игра не идет, они хотят расти, работать, прогрессировать, нет проявлений звездных моментов.

Видно, что простые ребята, с уважением относятся к старшим. Сейчас в сборной хороший коллектив. Хочу сказать, что, когда впервые приезжал в сборную, такого не было. Если они будут продолжать так же работать — их ждет большое будущее не только в клубах, но и в сборной», — считает Малиновский.