Расписание украинок на Ролан Гаррос на второе июня

Второго июня продолжатся матчи Открытого чемпионата Франции по теннису.
В среду на корты выйдут две представительницы Украины в парном разряде и одна – в одиночном.
Корт №13, второй запуск (14:00*)
Ангелина Калинина (№139 WTA) [Q] – Даниэль Коллинс (№50 WTA)
Корт №3, второй запуск (13:30*)
Людмила Киченок / Арина Родионова – Надежда Киченок / Ралука Олару [16]
*ориентировочное время
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Источник — Roland Garros
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