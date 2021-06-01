Расписание украинок на Ролан Гаррос на второе июня

В среду на корты Парижа выйдут три украинки

  • 01.06.2021 18:34
  • 1486 просмотров
  • 2 комментария
Расписание украинок на Ролан Гаррос на второе июня
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Второго июня продолжатся матчи Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В среду на корты выйдут две представительницы Украины в парном разряде и одна – в одиночном.
 
Корт №13, второй запуск (14:00*)
Ангелина Калинина (№139 WTA) [Q] – Даниэль Коллинс (№50 WTA) 
 
Корт №3, второй запуск (13:30*)
Людмила Киченок / Арина Родионова – Надежда Киченок / Ралука Олару [16]

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Roland Garros

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Spectra
    online
      Spectra, 01.06.2021 18:47
    0
    Elis, 01.06.2021 18:47
    Марта завтра не грає?
    Нет!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 01.06.2021 18:47
    0
    Марта завтра не грає?
    Ссылка
    Spectra
    online
      Spectra, 01.06.2021 18:47
    0
    Elis, 01.06.2021 18:47
    Марта завтра не грає?
    Нет!
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 01.06.2021 18:47
    0
    Марта завтра не грає?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности