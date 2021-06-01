Сборная Кипра объявила заявку на матч против Украины

Последний спарринг перед Евро для команды Андрея Шевченко

  • 01.06.2021 17:35
  • 544 просмотра
  • 0 комментариев
Сборная Кипра объявила заявку на матч против Украины
© cfa.com.cy

Сборная Кипра объявила список игроков, которые отправятся на контрольный матч против сборной Украины.

Встреча пройдет 7 июня и станет последней для сборной Украины перед стартом Евро.

Вратари: Михаил Неофитос («Олимпиакос»), Константинос Панаги («Омония»), Андреас Параскевас («ДОКСА Катокопиас»).

Защитники: Николас Иоанну («Арис», Греция), Андреас Каро («Маритиму», Португалия), Константинос Лайфис («Стандард», Бельгия), Томас Иоанну (АЕК), Андреас Панайоту («Пафос»), Константинос Сотериу, Парис Псалтис, Андреу Стелиос (все - «Олимпиакос»), Яннис Кусулос («Омония»).

Полузащитники: Григорис Кастанос («Фрозиноне», Италия), Александр Гогич («Хиберниан», Шотландия), Андреас Авраам (АЕЛ), Костакас Артиматас, Димитрис Христофи (оба - «Анортосис»), Яннис Питтас, Хараламбос Кириаку (оба - «Аполлон»), Лоизос Лоизу, Фотис Папулис (оба - «Омония»).

Нападающие: Мариос Элиа («Этникос»), Панайотис Захариу («Пафос»).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности