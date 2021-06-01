Сборная Кипра объявила заявку на матч против Украины

Сборная Кипра объявила список игроков, которые отправятся на контрольный матч против сборной Украины.
Встреча пройдет 7 июня и станет последней для сборной Украины перед стартом Евро.
Вратари: Михаил Неофитос («Олимпиакос»), Константинос Панаги («Омония»), Андреас Параскевас («ДОКСА Катокопиас»).
Защитники: Николас Иоанну («Арис», Греция), Андреас Каро («Маритиму», Португалия), Константинос Лайфис («Стандард», Бельгия), Томас Иоанну (АЕК), Андреас Панайоту («Пафос»), Константинос Сотериу, Парис Псалтис, Андреу Стелиос (все - «Олимпиакос»), Яннис Кусулос («Омония»).
Полузащитники: Григорис Кастанос («Фрозиноне», Италия), Александр Гогич («Хиберниан», Шотландия), Андреас Авраам (АЕЛ), Костакас Артиматас, Димитрис Христофи (оба - «Анортосис»), Яннис Питтас, Хараламбос Кириаку (оба - «Аполлон»), Лоизос Лоизу, Фотис Папулис (оба - «Омония»).
Нападающие: Мариос Элиа («Этникос»), Панайотис Захариу («Пафос»).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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