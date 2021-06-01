Жуниор МОРАЕС: «Чувствую себя украинцем. Мне будет тяжело уехать отсюда»

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес доволен тем, что принял украинское гражданство и проживает в стране.

«Мне кажется, у меня красивая история в Украине. С разным, но хорошим опытом. Я начинал в той команде, которая не была среди лидеров («Металлург» Донецк). И там нужно было себя хорошо показать, чтобы добраться на нынешний уровень. Украина мне многое дала. Я себя чувствую украинцем и живу как украинец».

«С натурализацией был непростой момент, когда Украина могла потерять очки из-за протеста, но все сложилось хорошо».

«Меня очень хорошо приняли в сборной, хотя я переживал о том, как все будет. Но ребята из «Динамо», «Шахтера» и других команд очень хорошо приняли, поздравили».

«Это было очень важно для меня. Однажды мне будет сложно уехать из Украины», - сказал Мораес.

Игрок пропустит Евро-2020 из-за травмы.