Жуниор МОРАЕС: «Чувствую себя украинцем. Мне будет тяжело уехать отсюда»

Форвард рассказал о том, что комфортно себя чувствует в стране

  • 01.06.2021 17:12
  • 1595 просмотров
  • 3 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Чувствую себя украинцем. Мне будет тяжело уехать отсюда»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес доволен тем, что принял украинское гражданство и проживает в стране.

«Мне кажется, у меня красивая история в Украине. С разным, но хорошим опытом. Я начинал в той команде, которая не была среди лидеров («Металлург» Донецк). И там нужно было себя хорошо показать, чтобы добраться на нынешний уровень. Украина мне многое дала. Я себя чувствую украинцем и живу как украинец».

«С натурализацией был непростой момент, когда Украина могла потерять очки из-за протеста, но все сложилось хорошо».

«Меня очень хорошо приняли в сборной, хотя я переживал о том, как все будет. Но ребята из «Динамо», «Шахтера» и других команд очень хорошо приняли, поздравили».

«Это было очень важно для меня. Однажды мне будет сложно уехать из Украины», - сказал Мораес.

Игрок пропустит Евро-2020 из-за травмы.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 17:37
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 01.06.2021 17:34
    Ну так зачем тогда уезжать то?;)
    Что б было по кому скучать)
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 01.06.2021 17:34
    0
    Ну так зачем тогда уезжать то?;)
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 01.06.2021 17:25
    0
    Шлюшка ты , а не украинец!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.06.2021 17:37
    +1
    xxxxxxxxxxxxххх, 01.06.2021 17:34
    Ну так зачем тогда уезжать то?;)
    Что б было по кому скучать)
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
      xxxxxxxxxxxxххх, 01.06.2021 17:34
    0
    Ну так зачем тогда уезжать то?;)
    Ссылка
    stopor2016
      stopor2016, 01.06.2021 17:25
    0
    Шлюшка ты , а не украинец!
    Ссылка
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