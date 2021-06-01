Германия – Дания. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт дал прогноз на контрольный матч

  • 01.06.2021 15:38
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Германия – Дания. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на товарищеский матч Германия – Дания.

«В групповом раунде Евро Германия сыграет с Венгрией, Португалией и Францией, а Дания сразится с Финляндией, Бельгией и Россией.19 раз встречались между собой эти сборные (9 побед Германии, 7 викторий Дании и 3 ничьи). Предыдущий поединок, который также был товарищеским, завершился в 2017 году со счетом 1:1. А на официальном уровне команды до этого играли на Евро-2012 и тогда во Львове победила Германия со счетом 2:1.

В какой-то мере это принципиальная игра для обеих сборных, так как это соседи по географическому расположению. Но, думаю, что немцы есть немцы и они обыграют Данию в этом матче», - сказал Бартулович.

Матч Германия – Дания состоится 2-го июня. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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