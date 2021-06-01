Пока только один защитник. Эксперт рассказал о трансферных планах Зари

Журналист Игорь Цыганык рассказал о трансферной ситуации «Зари», которая пока что близка только к подписанию левого защитника Ореста Лебеденко.
«Заря» близка к подписанию Ореста Лебеденко. Контракт еще не подписан, у него есть и другие варианты, но, скорее всего, он связан с «Зарей».
«Иванисеня и Юрченко контракты не продлили и ищут новые команды».
«Насколько я знаю, Виктор Скрипник предложил список игроков, которых он хочет видеть, но пока что тишина», - сказал Цыганык.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Циганик LIVE
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
———————————–
———————————–
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.