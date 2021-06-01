Пока только один защитник. Эксперт рассказал о трансферных планах Зари

Игорь Цыганык рассказал о ситуации в «Заре»

  • 01.06.2021 15:31
  • 1410 просмотров
  • 3 комментария
Пока только один защитник. Эксперт рассказал о трансферных планах Зари
© olimpik.com.ua

Журналист Игорь Цыганык рассказал о трансферной ситуации «Зари», которая пока что близка только к подписанию левого защитника Ореста Лебеденко.

«Заря» близка к подписанию Ореста Лебеденко. Контракт еще не подписан, у него есть и другие варианты, но, скорее всего, он связан с «Зарей».

«Иванисеня и Юрченко контракты не продлили и ищут новые команды».

«Насколько я знаю, Виктор Скрипник предложил список игроков, которых он хочет видеть, но пока что тишина», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(9 голосов)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 01.06.2021 16:27
    0
    Журналист Игорь Цыганык
    ———————————–
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 01.06.2021 16:17
    0
    Так про трансферы в любом клубе и я могу рассуждать не хуже Цыганыка. Короче, очередное бла бла бла от "чудо инсайдера".
    Ссылка
    johndow
      johndow, 01.06.2021 16:06
    +2
    Такая новость от мегаинсайдера и тут же «Заря подписала защитника», но другого😂
    Ссылка
    johndow
      johndow, 01.06.2021 16:06
    +2
    Такая новость от мегаинсайдера и тут же «Заря подписала защитника», но другого😂
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 01.06.2021 16:27
    0
    Журналист Игорь Цыганык
    ———————————–
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 01.06.2021 16:17
    0
    Так про трансферы в любом клубе и я могу рассуждать не хуже Цыганыка. Короче, очередное бла бла бла от "чудо инсайдера".
    Ссылка
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