Пока только один защитник. Эксперт рассказал о трансферных планах Зари

Журналист Игорь Цыганык рассказал о трансферной ситуации «Зари», которая пока что близка только к подписанию левого защитника Ореста Лебеденко.

«Заря» близка к подписанию Ореста Лебеденко. Контракт еще не подписан, у него есть и другие варианты, но, скорее всего, он связан с «Зарей».

«Иванисеня и Юрченко контракты не продлили и ищут новые команды».

«Насколько я знаю, Виктор Скрипник предложил список игроков, которых он хочет видеть, но пока что тишина», - сказал Цыганык.