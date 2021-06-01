Моуриньо хочет подписать Доннарумму в Рому

Португальский тренер заинтересован в услугах 22-летнего вратаря

  • 01.06.2021 15:03
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Моуриньо хочет подписать Доннарумму в Рому
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может остаться в Серии А. Как сообщает итальянская пресса, футболиста хочет видеть в «Роме» главный тренер римлян Жозе Моуринью.

Отмечается, что португальский специалист пытается убедить руководство клуба выделить средства, необходимые для подписания 22-летнего игрока.

Напомним, что летом футболист уйдет из «Милана» в качестве свободного агента

Джанлуиджи провел 37 матчей в Серии A в сезоне 2020/21. Команда заняла в топ-лиге второе место.

Ранее сообщалось, что Доннарумму хочет подписать «Ювентус».

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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