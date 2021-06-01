Моуриньо хочет подписать Доннарумму в Рому

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма может остаться в Серии А. Как сообщает итальянская пресса, футболиста хочет видеть в «Роме» главный тренер римлян Жозе Моуринью.
Отмечается, что португальский специалист пытается убедить руководство клуба выделить средства, необходимые для подписания 22-летнего игрока.
Напомним, что летом футболист уйдет из «Милана» в качестве свободного агента
Джанлуиджи провел 37 матчей в Серии A в сезоне 2020/21. Команда заняла в топ-лиге второе место.
Ранее сообщалось, что Доннарумму хочет подписать «Ювентус».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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