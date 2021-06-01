Румменигге после 20 лет работы покинет пост председателя правления Баварии

В «Баварии» произойдут изменения в структуре клуба. Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге покинет свой пост 30 июня 2021 года.

65-летний функционер принял решение покинуть клуб по собственной инициативе и в самый подходящий момент. Его пост займет экс-вратарь клуба Оливер Кан.

Напомним, Румменигге был председателем правления с 2002 года. В завершившемся сезоне мюнхенский клуб в 31-й раз стал чемпионом Германии.