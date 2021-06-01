Румменигге после 20 лет работы покинет пост председателя правления Баварии

В «Баварии» произойдут изменения в структуре клуба. Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге покинет свой пост 30 июня 2021 года.
65-летний функционер принял решение покинуть клуб по собственной инициативе и в самый подходящий момент. Его пост займет экс-вратарь клуба Оливер Кан.
Напомним, Румменигге был председателем правления с 2002 года. В завершившемся сезоне мюнхенский клуб в 31-й раз стал чемпионом Германии.
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Источник — ФК Бавария
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