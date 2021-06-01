Румменигге после 20 лет работы покинет пост председателя правления Баварии

Его место в клубе займет Оливер Кан

  • 01.06.2021 14:25
  • 385 просмотров
  • 1 комментарий
Румменигге после 20 лет работы покинет пост председателя правления Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В «Баварии» произойдут изменения в структуре клуба. Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге покинет свой пост 30 июня 2021 года.

65-летний функционер принял решение покинуть клуб по собственной инициативе и в самый подходящий момент. Его пост займет экс-вратарь клуба Оливер Кан.

Напомним, Румменигге был председателем правления с 2002 года. В завершившемся сезоне мюнхенский клуб в 31-й раз стал чемпионом Германии.

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Источник — ФК Бавария

(2 голоса)

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Комментарии
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 01.06.2021 15:02
    0
    САМИЙ? Най, хай йому біс
    Ссылка
    RoNIkyo
      RoNIkyo, 01.06.2021 15:02
    0
    САМИЙ? Най, хай йому біс
    Ссылка
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