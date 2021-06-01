Александр ЗУБКОВ: «В сборной провели хорошую сессию, занимались тактически»

Хавбек сборной Украины доволен атмосферой в команде

  • 01.06.2021 13:28
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Александр ЗУБКОВ: «В сборной провели хорошую сессию, занимались тактически»
© УАФ/Павел Курбанов. Александр Зубков

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зубков поделился своими мыслями во время очередного тренировочного дня сине-желтых.

«Конечно, волнение есть. Каждый пытается показать тренерскому штабу свой максимум, свою лучшую игру. Мы провели хорошую сессию, во время которой и занимались тактически, и получили нагрузки. Все выкладываются, чтобы попасть в заявку на Евро-2020. Все находятся в хорошем настроении.

Мы готовимся к чемпионату Европы и должны работать под нагрузками. Плюс присутствие медийной части работы также является нормальным», - сказал Зубков.

Напомним, что 3 июня сборная Украины в Днепре проведет товарищеский поединок против Северной Ирландии (начало - в 21.00).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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