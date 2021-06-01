Андрей ПЯТОВ: «Все хотят попасть в заявку, ждали этого очень долго»

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал об атмосфере в команде во время подготовки к Евро-2020.
«Все связано с тактикой, отрабатываются моменты тактического плана. Сейчас проведем матч с Северной Ирландией, которая играет в пять защитников. Тренеры изучают соперника, разбирают, как ему противостоять. Поэтому это наработки. Наставники хотят увидеть, готовы ли мы к такой перестановке. Работается замечательно, ребята выкладываются по максимуму.
Все нормально, все готовы. В сборной всегда замечательная атмосфера. Все работают с удвоенной энергией. Это в первую очередь по требованию тренеров - есть время для серьезной работы, а есть время для шуток и смеха. Существуют определенные рамки.
Мы все переживаем, но самое главное, что есть конкуренция. Итак, все хотят попасть в заявку и сыграть в финальной стадии. Мы и так ждали этого уже очень долго. Тренерам виднее, кто им нужен, на кого им рассчитывать», - сказал Пятова.
Ранее Андрей Пятов подписал новый двухлетний контракт с «Шахтером».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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