Андрей ПЯТОВ: «Все хотят попасть в заявку, ждали этого очень долго»

Вратарь «Шахтера» рассказал о подготовке в составе сборной Украины

  • 01.06.2021 13:13
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Андрей ПЯТОВ: «Все хотят попасть в заявку, ждали этого очень долго»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал об атмосфере в команде во время подготовки к Евро-2020.

«Все связано с тактикой, отрабатываются моменты тактического плана. Сейчас проведем матч с Северной Ирландией, которая играет в пять защитников. Тренеры изучают соперника, разбирают, как ему противостоять. Поэтому это наработки. Наставники хотят увидеть, готовы ли мы к такой перестановке. Работается замечательно, ребята выкладываются по максимуму.

Все нормально, все готовы. В сборной всегда замечательная атмосфера. Все работают с удвоенной энергией. Это в первую очередь по требованию тренеров - есть время для серьезной работы, а есть время для шуток и смеха. Существуют определенные рамки.

Мы все переживаем, но самое главное, что есть конкуренция. Итак, все хотят попасть в заявку и сыграть в финальной стадии. Мы и так ждали этого уже очень долго. Тренерам виднее, кто им нужен, на кого им рассчитывать», - сказал Пятова.

Ранее Андрей Пятов подписал новый двухлетний контракт с «Шахтером».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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