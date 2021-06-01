ФОТО. Реал показал новую домашнюю форму на следующий сезон

Экипировка выполнена в традиционном стиле

  • 01.06.2021 11:32
  • 818 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Реал показал новую домашнюю форму на следующий сезон
© ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» показал болельщикам домашнюю форму на сезон 2021/22.
 
Она выполнена в трех цветах (белый, синий и оранжевый) и включает в себя отсылки на главную арену «сливочных» «Сантьяго Бернабеу». Логотип оранжевого цвета, а три полосы спонсора и adidas – синего цвета.

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Источник — ФК Реал Мадрид

(2 голоса)

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Комментарии
    StringerBell
      StringerBell, 01.06.2021 11:51
    0
    Симпатичная
    Ссылка
    StringerBell
      StringerBell, 01.06.2021 11:51
    0
    Симпатичная
    Ссылка
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