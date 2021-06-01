ФОТО. Реал показал новую домашнюю форму на следующий сезон

Мадридский «Реал» показал болельщикам домашнюю форму на сезон 2021/22.
Она выполнена в трех цветах (белый, синий и оранжевый) и включает в себя отсылки на главную арену «сливочных» «Сантьяго Бернабеу». Логотип оранжевого цвета, а три полосы спонсора и adidas – синего цвета.
GANAMOS UNIDOS.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2021
ESTA ES NUESTRA GRANDEZA.
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Источник — ФК Реал Мадрид
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