Польша – Россия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт поделился прогнозом на контрольный поединок

  • 01.06.2021 11:18
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  • 1 комментарий
Польша – Россия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© CNN

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на товарищеский матч Польша – Россия.

«Обе сборные готовятся к чемпионату Европы. В групповом раунде Польша сыграет с Испанией, Швецией и Словакией. Россия будет играть с Данией, Финляндией и Бельгией.

Ранее Польша и Россия встречались между собой четыре раза, к слову, три раза также в рамках спаррингов. В товарищеских встречах раз победила Россия (2:0) и раз выиграла Польша (3:1). Это было в 90-е годы. Еще один поединок в 2007 году завершился ничьей 2:2. На Евро-2012 соперники также сыграли вничью 1:1. Впервые с тех пор поляки и россияне снова сыграют. 

Очень интересная игра нас ожидает. Хоть это и товарняк, все-таки какая-то принципиальность между этими сборными должна быть. Я поставлю на ничейный результат, так как это все-таки матч в рамках подготовки к Евро», - сказал Бартулович.

Матч Польша – Россия состоится 1-го июня. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    оppy
    online
      оppy, 01.06.2021 11:29
    0
    Фото ни о чём. Многим известно, что польские ультрас одни из самых жестоких в Европе. Не буду уточнять клубы, которые нам печально известны.
    Ну и дома поляки скорей всего выиграют.
    Ссылка
    оppy
    online
      оppy, 01.06.2021 11:29
    0
    Фото ни о чём. Многим известно, что польские ультрас одни из самых жестоких в Европе. Не буду уточнять клубы, которые нам печально известны.
    Ну и дома поляки скорей всего выиграют.
    Ссылка
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