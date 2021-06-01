ВИДЕО. Сени или Чилаверт? Нереальная пушка Бущана на тренировке

У Руслана Малиновского появился конкурент на пробитие штрафных ударов

  • 01.06.2021 10:49
  • 3350 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Сени или Чилаверт? Нереальная пушка Бущана на тренировке
© УАФ. Георгий Бущан

Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан на одной из тренировок национальной команды отметился великолепным ударом из-за пределов штрафной площади. Анатолий Трубин пытался потащить мяч из дальнего верхнего угла, но у него практически не было шансов.
 
Сам Бущан после этого удара взялся за голову – такое и у настоящих мастеров залетает не часто, что уж и говорить о голкиперах, для которых это точно не самый главный навык.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    Pereira
      Pereira, 01.06.2021 11:29
    0
    А Беседина в ворота.
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
      Андрій Гардзіль, 01.06.2021 11:05
    +7
    Замість Бєсєдіна в напад.
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
      Андрій Гардзіль, 01.06.2021 11:05
    +7
    Замість Бєсєдіна в напад.
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 01.06.2021 11:29
    0
    А Беседина в ворота.
    Ссылка
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