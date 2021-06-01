ВИДЕО. Сени или Чилаверт? Нереальная пушка Бущана на тренировке

Вратарь киевского «Динамо» и сборной Украины Георгий Бущан на одной из тренировок национальной команды отметился великолепным ударом из-за пределов штрафной площади. Анатолий Трубин пытался потащить мяч из дальнего верхнего угла, но у него практически не было шансов.



Сам Бущан после этого удара взялся за голову – такое и у настоящих мастеров залетает не часто, что уж и говорить о голкиперах, для которых это точно не самый главный навык.