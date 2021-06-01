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02.06.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Англия – Австрия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Эксперт поделился прогнозом на контрольный поединок

  • 01.06.2021 10:41
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Англия – Австрия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на товарищеский матч Англия – Австрия.

«Интересно будет посмотреть матч Англия – Австрия, так как на Евро англичане будут первым соперником Хорватии, а Австрия – это оппонент Украины на чемпионате Европы. 13-го июня матчем Англия – Хорватия начнутся игры в квартете D. Украина в рамках группы С сыграет с Австрией 21-го июня в третьем матче на Евро.

И вот в матче Англия – Австрия хочется посмотреть силы соперников сборных, за которые я переживаю. Но, думаю, все-таки, что Англия – более серьезная команда. Но понимаю, что многие ребята в сборной Англии сильно уставшие, так как очень много игр провели в этом сезоне. В этой встрече с австрийцами больше получат шанс футболисты, которые меньше играли на клубном уровне. Думаю, они и выйдут в основе за Англию.

Англия и Австрия играли между собой 18 раз. Большинство встреч, а именно 15, были сыграны в ХХ веке с 1908-го года по 1979-й. Англия побеждала в этих дуэлях 10 раз, 4 раза выигрывала Австрия и 4 раза были ничьи. В предыдущем поединке этих сборных в 2007 году также в рамках спарринга победила в Вене Англия (0:1).

И вот Англия с Австрией сыграют спустя 14 лет в Мидлсбро на стадионе «Риверсайд». В этой встрече все может быть, все реально. Возможно, даже Австрия выиграет. Но поставлю на результативную ничью», - сказал Бартулович.

Матч Англия – Австрия состоится 2-го июня. Начало встречи в 22:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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