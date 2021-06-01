Шахтер начал продажу абонементов на сезон-2021/22

Отличные новости для болельщиков донецкого клуба

  • 01.06.2021 09:40
  • 171 просмотр
  • 1 комментарий
Шахтер начал продажу абонементов на сезон-2021/22
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

1 июня стартовала продажа абонементов на домашние матчи «Шахтера» в сезоне-2021/22.
 
На выбор предлагается 2 типа абонементов: 

- На 8 матчей чемпионата Украины (в том числе 1 поединок Кубка Украины до полуфинала). Цена от 300 грн.
- На весь сезон (все домашние матчи «Шахтера» в чемпионате и Кубке Украины). Цена от 500 грн.
 
Владельцы абонементов всех прошлых сезонов получат скидку 10% на покупку полного абонемента, воспользовавшись СМС с промокодом.
 
Приобрести абонемент можно онлайн на shakhtar.com или в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store).
 
Детальная информация по ссылке.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    DidOk
    online
      DidOk, 01.06.2021 10:09
    -1
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