Шахтер начал продажу абонементов на сезон-2021/22

1 июня стартовала продажа абонементов на домашние матчи «Шахтера» в сезоне-2021/22.
На выбор предлагается 2 типа абонементов:
- На 8 матчей чемпионата Украины (в том числе 1 поединок Кубка Украины до полуфинала). Цена от 300 грн.
- На весь сезон (все домашние матчи «Шахтера» в чемпионате и Кубке Украины). Цена от 500 грн.
Владельцы абонементов всех прошлых сезонов получат скидку 10% на покупку полного абонемента, воспользовавшись СМС с промокодом.
Приобрести абонемент можно онлайн на shakhtar.com или в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store).
Детальная информация по ссылке.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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