Шахтер начал продажу абонементов на сезон-2021/22

1 июня стартовала продажа абонементов на домашние матчи «Шахтера» в сезоне-2021/22.



На выбор предлагается 2 типа абонементов:

- На 8 матчей чемпионата Украины (в том числе 1 поединок Кубка Украины до полуфинала). Цена от 300 грн.

- На весь сезон (все домашние матчи «Шахтера» в чемпионате и Кубке Украины). Цена от 500 грн.



Владельцы абонементов всех прошлых сезонов получат скидку 10% на покупку полного абонемента, воспользовавшись СМС с промокодом.



Приобрести абонемент можно онлайн на shakhtar.com или в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store).



Детальная информация по ссылке.