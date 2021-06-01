Хорватия – Армения. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на товарищеский матч Хорватия – Армения.

«Это будет первая игра сборной Хорватии в рамках подготовки к чемпионату Европы, на котором в групповом раунде подопечные Златко Далича сыграют в квартете D с Англией, Шотландией и Чехией.

Я думаю, в домашней игре с Арменией получат шанс многие ребята, которые может меньше играли в своих командах. И, думаю, даже таким составом Хорватия должна обыгрывать Армению. Но самое главное в этом матче для Хорватии – это получить игровой тонус, и чтобы не было травм. Результат в этом поединке – не самое главное. Но тем не менее я ставлю на победу Хорватии», - сказал Бартулович.

Матч Хорватия – Армения состоится 1-го июня. Начало встречи в 19:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».