Михаил КОПОЛОВЕЦ: «В Минае у меня возник конфликт интересов»

Специалист – о своей работе в закарпатском клубе

  • 01.06.2021 07:19
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Михаил КОПОЛОВЕЦ: «В Минае у меня возник конфликт интересов»
© ФК Минай. Михаил Кополовец

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец высказался по поводу того, что его идея совмещать должность функционера со статусом действующего игрока команды была ошибкой.

«Я от этих слов и сейчас не отказываюсь. Виноват, но уж очень хотелось снова попробовать свои силы в классе сильнейших! К сожалению, возник конфликт интересов, поскольку у спортивного директора не может быть близких друзей среди игроков его команды. А поскольку я был еще и играющим спортивным директором, то о какой-то дистанции между мной и одноклубниками не могло быть и речи».

Напомним, что «Минай» вылетел из УПЛ с последнего места.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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