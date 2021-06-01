Михаил КОПОЛОВЕЦ: «В Минае у меня возник конфликт интересов»

Спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец высказался по поводу того, что его идея совмещать должность функционера со статусом действующего игрока команды была ошибкой.

«Я от этих слов и сейчас не отказываюсь. Виноват, но уж очень хотелось снова попробовать свои силы в классе сильнейших! К сожалению, возник конфликт интересов, поскольку у спортивного директора не может быть близких друзей среди игроков его команды. А поскольку я был еще и играющим спортивным директором, то о какой-то дистанции между мной и одноклубниками не могло быть и речи».

Напомним, что «Минай» вылетел из УПЛ с последнего места.