Источник: «Интересных вариантов для продажи игроков Динамо до Евро нет»

Известный журналист Игорь Цыганик рассказал о возможных футболистах, которых готово продать киевское «Динамо».
«Если «Динамо» будет кого-то продавать, то будет на их место покупать новичков. Но сначала надо продать. Надо продать Миколенко, Цыганкова, возможно, Забарного.
Или еще кого-то из футболистов, которые удачно сыграют на Евро. Возможно, на кого-то из легионеров будут предложения. Но сейчас нет интересных вариантов и до Евро их не будет. Все ждут чемпионат Европы, чтобы инвестировать в новых звезд. Однако все зависит от того, кто как сыграет», - сказал Цыганик.
Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает возможность подписания Забарного.
Источник — Профутбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.