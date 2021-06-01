Источник: «Интересных вариантов для продажи игроков Динамо до Евро нет»

Известный журналист Игорь Цыганик рассказал о возможных футболистах, которых готово продать киевское «Динамо».

«Если «Динамо» будет кого-то продавать, то будет на их место покупать новичков. Но сначала надо продать. Надо продать Миколенко, Цыганкова, возможно, Забарного.

Или еще кого-то из футболистов, которые удачно сыграют на Евро. Возможно, на кого-то из легионеров будут предложения. Но сейчас нет интересных вариантов и до Евро их не будет. Все ждут чемпионат Европы, чтобы инвестировать в новых звезд. Однако все зависит от того, кто как сыграет», - сказал Цыганик.

Ранее сообщалось, что «Челси» рассматривает возможность подписания Забарного.