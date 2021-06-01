Игрок Металлиста 1925 продолжит карьеру в России

Виталий Кольцов станет игроком «СКА-Хабаровск»

  • 01.06.2021 02:56
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  • 1 комментарий
Игрок Металлиста 1925 продолжит карьеру в России
© Металлист 1925

27-летний украинский футболист, полузащитник «Металлиста 1925» Виталий Кольцов принял решение перебраться в Россию.

Опытный хавбек будет играть за «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал тренер клуба Сергей Юран.

«К нам добавится Виталий Кольцов – воспитанник академии донецкого «Шахтера», игрок Премьер-лиги, выступал за «Александрию», «Олимпик» (Донецк). Сейчас находится в харьковском «Металлисте», команде, которая решала задачи. Мы с ним уже переговорили, так что он добавится точно», — сказал Юран.

В этом сезоне Кольцов сыграл 27 матчей за «Металлист 1925».

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Источник — ФК СКА-Хабаровск

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Комментарии
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 01.06.2021 03:44
    0
    Всмысле "решала"? Команда еще решает ведь еще задачи? Или нет? Или в Кременчуге другая команда решит задачу?
    Ссылка
    OnlyKharkov
      OnlyKharkov, 01.06.2021 03:44
    0
    Всмысле "решала"? Команда еще решает ведь еще задачи? Или нет? Или в Кременчуге другая команда решит задачу?
    Ссылка
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