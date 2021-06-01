Игрок Металлиста 1925 продолжит карьеру в России

27-летний украинский футболист, полузащитник «Металлиста 1925» Виталий Кольцов принял решение перебраться в Россию.
Опытный хавбек будет играть за «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал тренер клуба Сергей Юран.
«К нам добавится Виталий Кольцов – воспитанник академии донецкого «Шахтера», игрок Премьер-лиги, выступал за «Александрию», «Олимпик» (Донецк). Сейчас находится в харьковском «Металлисте», команде, которая решала задачи. Мы с ним уже переговорили, так что он добавится точно», — сказал Юран.
В этом сезоне Кольцов сыграл 27 матчей за «Металлист 1925».
Источник — ФК СКА-Хабаровск
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