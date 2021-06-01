ФОТО. Как сборная Украины на стадионе Металлист тренируется

Сборная Украины по футболу провела очередную тренировку в рамках подготовки к чемпионату Европы. 31 мая украинская сборная впервые на втором сборе занималась на стадионе «Металлист».
В составе национальной команды работают 30 футболистов.
Напомним, что 3 июня сборная Украины проведет товарищеский матч с командой Северной Ирландии. Начало матча в 21:45.
ФОТО. Тренировка сборной Украины в Харькове 31 мая
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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